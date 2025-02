Tējas – dabīgs veids, kā atjaunot spēkus pēc ziemas

Viens no lieliskākajiem variantiem ir mežrozīšu augļu tēja. Mežrozītes ir īpaši bagātas ar C vitamīnu, kas ir būtisks imūnsistēmas stiprināšanai un noguruma mazināšanai. Turklāt tās satur arī antioksidantus un citus mikroelementus, kas palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem un veicina vispārējo organisma aizsardzību. Šī tēja ir viegli pagatavojama – pietiek ar to, ka pāris žāvētu mežrozīšu ogu aplej ar karstu ūdeni un ļauj ievilkties aptuveni 15 minūtes.

Vēl viena vērtīga tēja ir nātru tēja. Pirmās pavasara vēstneses - jaunās nātres ir īsta dabas dāvana pēc ziemas perioda. Nātru lapas satur bagātīgu dzelzs, kalcija, kālija un A, C un K vitamīna devu. Šī tēja palīdz attīrīt organismu, veicina vielmaiņu un uzlabo asinsriti. Tā ir īpaši ieteicama cilvēkiem, kuri ziemā izjutuši nogurumu un enerģijas trūkumu. Lai pagatavotu nātru tēju, vislabāk izmantot svaigas vai kaltētas lapas, kuras aplej ar verdošu ūdeni un ļauj ievilkties 10–15 minūtes.

Ārstniecības melisas jeb citronmētras tēja tiek pagatavota no (Melissa officinalis) lapām. Tā ir zāļu tēja, kas pazīstama ar savām nomierinošajām īpašībām, palīdzot mazināt stresu, trauksmi un uzlabot miega kvalitāti. Tāpat tā satur antioksidantus un C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu. Šī tēja ir īpaši ieteicama pēc ziemas mēnešiem, kad daudzi izjūt nogurumu un nervozitāti. To pagatavot ir vienkārši – jāņem svaigas vai kaltētas citronmētras lapas, jāpārlej ar karstu ūdeni un jāļauj ievilkties aptuveni 10 minūtes. Tēja iegūst maigu, citrusu aromātu un patīkamu garšu, padarot to par lielisku izvēli ikdienas relaksācijai.

Pieneņu sakņu tēja ir īpaši noderīga aknu un gremošanas sistēmas attīrīšanai. Pēc smagajiem ziemas ēdieniem un nepietiekamas fiziskās aktivitātes aknas var būt noslogotas, tāpēc pieneņu sakņu tēja palīdz tām attīrīties un atjaunoties. Tā ir bagāta ar vitamīniem A, C un B kompleksa vitamīniem, kā arī satur daudz antioksidantu un minerālvielu. Lai pagatavotu šo tēju, var izmantot gan svaigas, gan kaltētas saknes – tās jāvāra ūdenī aptuveni 10 minūtes un pēc tam jāizkāš.

Vēl viena ieteicama tēja ir upeņu lapu tēja, kas satur daudz C vitamīna, flavonoīdus un citas vērtīgas vielas. Tā palīdz stiprināt imunitāti, uzlabo asinsriti un dod organismam nepieciešamo enerģiju. Upeņu lapas var izmantot gan svaigas, gan kaltētas – tās aplej ar karstu ūdeni un ļauj ievilkties aptuveni 10–15 minūtes. Šī tēja ir ne tikai veselīga, bet arī patīkami aromātiska un garšīga.

Pavasaris ir lielisks laiks, lai atsvaidzinātu savu ikdienas uzturu ar dabīgiem vitamīnu avotiem, un šīs tējas ir viens no labākajiem veidiem, kā to paveikt. Tās palīdzēs uzlabot pašsajūtu, stiprināt imunitāti un sagatavot organismu jaunajai sezonai, sniedzot enerģiju un dzīvīgumu pēc garās ziemas.