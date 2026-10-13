Tieši te bērnībā notika mani pirmie koncerti! Aija Andrejeva uz mirkli atgriežas Lielvārdes baznīcā

"Protams, ka bija jāaizbrauc arī uz Lāčplēša parku, kur tika izstaigātas bērnības takas. Pasēdējām pie saknītēm, pie laipiņas, arī pilsdrupu štābiņi tika izrādīti, tad gar baznīcu uz Lāčplēša gultu. Pirms devāmies uz mašīnu Emuks ar Didzi pēkšņi jautā - vai baznīca ir vaļā? Es saku - ejam skatīties!"
Durvis bija atvērtas, un viņi iegāja iekšā, "nu tā tik aci iemest," dalās dziedātāja.
Tad Emuks ievēroja, ka tur ir ļoti laba akustika, un ierosināja uzdziedāt. Šī vieta Aijai nozīmē daudz - tieši šajā baznīcā notika liela daļa viņas pirmo koncertu, gan kā flautistei, gan kopā ar kori.
Viņi izvēlējās tautasdziesmu “Pūt, vējiņi”, jo to varēja nodziedāt vairākās balsīs. “Ehhhh, ku tas bija pa īstam skaisti, jo ļāvāmies Emuka impulsam!” ar prieku atceras Aija.
Diena noslēdzās ar ciemošanos pie Aijas 83 gadus vecās vecmāmiņas, kuru viņa mīļi sauc par Mimu. Mima noskatījās video un to novērtēja, taču ar humoru piebilda: “Nudien skaisti… bet kurš baznīcā “Pūt vējiņus” dzied?”