Tiešraides balto stārķu ligzdā aug trīs jaunputni; no diviem vecāki šķiras

Pirmais cālēns ligzdā bija izšķīlies 21. maijā, turpmākajās dienās šķīlās četri pārējie. Vecāki aprūpēja mazuļus, maltītē sagādājot sliekas, arī glodenes un citus čūskveidīgos. Tomēr varēja novērot, ka vecāki šogad nespēj sarūpēt tik lielus barības apjomus, kā tas bijis, piemēram, iepriekšējā ligzdošanas sezonā. Izaicinājumus barības meklējumos šogad radījis arī sausais laiks.



Katrs mazulis cīnījies par savu barības kumosu, un jaunākajam putnēnam tas bijis vissarežģītāk. 27. maijā tēviņš jaunāko un vārgāko mazuli apēda, savukārt 30. maijā pāri ligzdas malai pārmests vēl viens mazulis.



Ornitologi jau iepriekš norādīja, ka visu stārķu mazuļu sekmīga izaugšana līdz lidspējas vecumam atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā barošanās iespējām ligzdas apkārtnē.



Arī iepriekšējā sezonā tiešraides stārķu ligzdā novērota vārgāko mazuļu apēšana.



Latvijā ligzdo 4% stārķu no to kopējās populācijas pasaulē jeb aptuveni 13 500 putnu. No tiem apmēram 8000 ligzdas atrodas uz elektrolīniju balstiem, kas elektrības tuvuma dēļ nav droša ligzdošanas vieta. Jāņem vērā, ka balto stārķu ligzdas svars ir vidēji 400-600 kilogrami, bet ilggadējās ligzdas, īpaši salīstot, var svērt pat tonnu. Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā turpina uzstādīt metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.



Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā "Balto stārķu ligzdu pamatnes", kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā www.lob.lv. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.





Tiešraidi organizē "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu. Kameras sistēma uzstādīta elektroapgādes balstā Kurzemes pusē. Tiešraide skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF YouTube kanālā, kā arī portālā Dabasdati.lv un LDF mājaslapā (Tiešraižu sadaļā). LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau vairāk nekā 10 gadus, taču šī ir pirmā kamera, kas nodrošina arī nakts redzamību un kuras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā. Pēdējā desmitgadē putnu vērošana tiešraidē ir guvusi plašu popularitāti visā pasaulē, arī konkrētajai tiešraidei seko līdzi interesenti ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm.

Video fragments ar trīs mazuļiem Youtube platformā: https://ej.uz/a57n

Video fragments lejupielādei pieejams: https://failiem.lv/u/kmvpbskga

Tiešraide vērojama: ej.uz/StarkuTiesraide