Tagad ikvienam ir iespēja sekot līdzi kapibaru saimes ikdienai, vērojot gan pieaugušās kapibaras, gan piecus mazuļus, kas pašlaik uzturas telpās. Tiešraide tiek īstenota ar "Bite Latvija" atbalstu.
Tiešraide būs skatāma katru dienu pusdienlaikā no plkst. 12 līdz 13 un no plkst. 15 līdz nākamā rīta plkst. 8.
Laikā, kad tiešraide nav pieejama, zoodārza kopēji veic kapibaru mītnes sakopšanu. Tā kā kapibaras nokārtojas daudz un visur, arī savā baseinā, kopējiem katru dienu nepieciešams uzkopt telpas - mainīt baseina ūdeni un salmus dzīvnieku guļvietā. Zoodārza speciālistiem dota iespēja to izdarīt, neuztraucoties par to, ka jāsmaida kamerās, skaidro Treija.
Viņa uzsver, ka visi pieci mazuļi ir paaugušies. Lai gan mazuļus dzemdēja divas kapibaru mātītes, tos baro tikai viena. Viņa skaidro, ka savvaļā kapibaru mātītes kopīgi pieskata mazuļus un rūpējas par visu baru. Arī septembrī dzimušo mazuli otra mātīte pieņēma bez problēmām.
Kapibaras ir pasaulē lielākie grauzēji. Zobi tām aug visu mūžu, kas ļauj grauzt cieto augu barību. Kapibaras ir lieliski peldētāji un ūdenī pavada ievērojamu dienas daļu, izmantojot to gan atpūtai, gan drošībai, skaidroja Treija.
Savvaļā kapibaras mīt Dienvidamerikas mitrājos, kur visu gadu ir silts. Latvijas ziemu tās pavada telpās, kas apmeklētājiem nav redzamas.