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Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 06:33

Tik daudz iespēju, ka kauns sēdēt mājās! Labākās vietas, kur baudīt ūdens priekus Ogres novadā

OgreNet
Tik daudz iespēju, ka kauns sēdēt mājās! Labākās vietas, kur baudīt ūdens priekus Ogres novadā
Foto: OgreNet
Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 06:33

Tik daudz iespēju, ka kauns sēdēt mājās! Labākās vietas, kur baudīt ūdens priekus Ogres novadā

OgreNet

Vasaras svelmē Ogres novads ir īsta paradīze ūdens sporta un mierīgas atpūtas cienītājiem – šeit sev piemērotu un tīkamu nodarbi atradīs ikviens. Lai palīdzētu orientēties plašajā piedāvājumu klāstā, esam apkopojuši labākās vietas ūdens prieku baudīšanai novadā.

Ogrē, Ogresgalā

Labiekārtotajā Vecupes pludmalē vasaras sezonā durvis ver ūdens pilsētiņa “Ogres varde”, kur apmeklētājiem pieejams ne tikai aizraujošs ūdens parks ar šķēršļiem, bet arī SUP dēļu noma. Īpaši jāizceļ fakts, ka šeit iespējams iznomāt arī specializētu SUP dēli, kas paredzēts personām ar invaliditāti.

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Foto: visitogre.lv

Ūdens prieku cienītājiem iespējams baudīt arī jaunu aktivitāti – geodaivingu Dubkalnu ūdenskrātuvē. Platforma GeoDiving.lv piedāvā profesionālas niršanas apmācības kā pilnīgiem iesācējiem, tā jau pieredzējušiem daiveriem, ļaujot atklāt Dubkalnu zilā un dzidrā ūdens dzelmes noslēpumus.

Tradicionālāku laivošanas braucienu piekritējiem lieliska izvēle būs laivu noma “2airi”, kas atrodas Ogregalā, bet, ja sapņojat par lielākas kompānijas saliedēšanos vai nesteidzīgu slīdēšanu pa upi, izmantojiet iespēju pieteikt plosta nomu pa Ogres upi un Daugavu. Papildus Ogres pilsētā un tās apkārtnē SUP piedzīvojumus nodrošina arī SUP dēļu nomas punkts “Ogre active”.

Tīnūžu pagastā, Ikšķilē

Tiem, kuri vēlas noķert vēju un adrenalīnu, Tīnūžu pagastā, “Meža Selēkās”, darbojas veikparks “Wild Wake”. Tur iespējams izmēģināt savas iemaņas veikbordā, baudīt braucienus ar SUP dēļiem un pēc aktīvas atpūtas sarīkot pikniku labiekārtotā grila vietā. Tāpat Tīnūžu pagastā darbojas arī laivu noma “Zibņi”, kas piedāvā kvalitatīvu inventāru upju un ezeru izzināšanai.

Ikšķile ir izcils starta punkts tiem, kas vēlas izbaudīt Daugavas plašumus. Pašā pilsētā, Rīgas ielā 30, atrodas SUP pašapkalpošanās stacija, kurā inventāru var ērti iznomāt, izmantojot aplikāciju “Equip”.

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Foto: OgreNet

Ja priekšroku dodat organizētiem braucieniem, Daugavas promenādē, Peldu ielā 28, atrodas Ikšķiles laivu noma, kur iespējams pieteikties gan izbraucieniem ar katamarānu, gan braucieniem ar kuģīti vai laivu uz vēsturisko Sv. Meinarda salu vai Nāves salu.

Jumpravas un Lēdmanes pagastā

Jumpravas pagasta Dzelmēs atrodas “Laimeskrasti”, kur pieejama aktīvās atpūtas inventāra noma “Get wild”. Šeit pieejams patiešām ekskluzīvs un plašs klāsts: elektriskie ūdens dēļi (e-foil), SUP dēļi, laivas, ūdensvelosipēdi jeb katamarāni, kā arī motorolleri VESPA un elektriskie velosipēdi sauszemes izpētei. Turpat – Daugavas krastā – ir iekārtota lieliska piknika vieta.

Netālu, “Ezeros”, atrodas vēl viens lielisks jaunums – atpūtas komplekss “Ezeri”, kurā pieejama laivu, SUP dēļu un katamarānu noma. Savukārt kaimiņos esošajā Lēdmanes pagastā, vietā “Mežalīči”, aktīvās atpūtas cienītājiem pieejama MMK laivu un SUP dēļu noma.

Taurupē

Ja vēlaties baudīt neskartāku dabu, jādodas uz Taurupes pagastu, kur pie Plaužu ezera atrodas “Laivu māja”. Tur pieejama laivu, katamarānu un SUP dēļu noma, lai atpūtnieki varētu pavadīt mierpilnu dienu, šūpojoties ezera viļņos.

Atliek vien izvēlēties sev tīkamāko vai tuvāko galamērķi un baudīt vasaru, kamēr vēl ir gana silti!

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