Visa tirdziņa garumā notiks bezmaksas darbnīca bērniem kopā ar Dzintru Boktu no “Bišu maģijas”. Tāpat aicina apskatīt “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu pop-up izstādi, kuri pieejami iegādei.
Tirdziņā varēs iegādāties svaigi ceptu dabīga ierauga maizi, kūkas un citus gardumus no ikšķilniekiem “Ugy Cake”. “Dailas konditoreja” no Lēdmanes piedāvās sāļos un saldos cepumus, kā arī citus pašu ceptus kārumus. Tāpat varēs nopirkt ar dabīgo glazūru klātus našķus no “Ķeipenes piparkūkas”. Šokolādes saldumus – tāfelītes ar ogām, konfektes un trifeles – piedāvās “Rembates šokolāde”.
Būs nopērkamas svaigi kūpinātas zivis no Lapmežciema, kā arī mājas desas, pastēte, svaigi kūpinātas vistas un cūkgaļas izstrādājumi no Jumpravas zemnieku saimniecības “Intas”. Gardu nenogatavinātu mājas sieru ar dažādām garšām piedāvās “Lapsu mājas siers”, stāsta tirdziņa rīkotāji.
Pie “Mētru gardumiem” varēs iegādāties vērtīgo plūškoka sulu un sīrupu, kā arī džemus, sukādes, sīrupus un citus produktus no bioloģiski audzētām cidonijām. “Aveņu park(a)s” ar liofilizēšanas metodi rada veselīgus sāļus un saldus našķus no pašu audzētām ogām, augļiem un dārzeņiem, ko varēs arī pagaršot uz vietas.
Jau atkal tirdziņā būs “Vilciņa mērces” ar dzērveņu mērcēm un mērcēm kafijai un tējai. “Lūšu drava” piedāvās bišu saražoto no Lielvārdes pļavām.
“Kaucis Creek Winery” darina vīnus no gaišajām, tumšajām vīnogām un aprikozēm un tirdziņā piedāvās dažādu veidu vīnus un piecus gadus mucā izturētu vīnogu destilātu – brendiju.
Pie dabīgās kosmētikas zīmola “Estere Nature Cosmetics” būs iegādājama kopjošā kosmētika matiem un ķermenim. Rokdarbnīca “Aldesign” piedāvās šalles, lakatus un citus darinājumus plašā klāstā.
Pavasara ziedus podiņos un pušķos, lilliju šķirņu sīpolus no Suntažiem būs atveduši stādu audzētava “Spainīši”, vēsta organizatori.
Pirmo reizi tirdziņā piedalīsies “Kimchi Boys” ar autentiskiem kimči un to asumu katrai gaumei, kā arī “Doles” ar ābolu etiķi un citiem labumiem.