"Manos putnu tīklos tas trāpās reti un pārsvarā tikai pavasarī. Uzvedības ziņā neknābj, bet izdot savdabīgu, tikai mušķērājiem raksturīgu skaņu. Es teiktu, ka maigi nolamā mani. Tā ir arī viena no nedaudzajām putnu sugām, kuras īpatņus atkārtoti laukos noķeru arī pēc 1-2 gadiem. Tajos brīžos interesanti pafantazēt, ko šis nelielais putns ir redzējis un piedzīvojis migrācijas laikā uz un no Āfrikas," ar priecīgo ierakstu dalās ornitologs savā Facebook kontā.
Attēlā - melnā mušķērāja mātīte. "Tēviņi ne vienmēr ir ļoti melni, bieži ir īpatņi, kas ir daļēji melni vai pat grūti atšķirami no mātītēm," skaidro D.Boiko.
Melnais mušķērājs visbiežāk sastopams lapu koku mežā, parkos un dārzos, priekšroku dodot ozoliem. Tas ir izteikts gājputns. Migrācijas lidojumi notiek nakts laikā, veicot garas distances. Tēviņi ligzdošanas vietās ierodas pirms mātītēm. Ligzdo galvenokārt zemienēs vai paugurainās ainavās. Uztraukuma brīžos rausta asti un spārnus.
Vairāki komentētāji apsveic ornitologu ar reto tikšanās reizi.
"Jums paveicās. Šo putniņu taču grūti redzēt uz zemes, viņš taču visu laiku gaisā!" tā Valija Gerbaševska.
"Man pārītis melno mušķērāju gadus piecus būrī ligzdo! Ļoti slēpts dzīvesveids! Katru dienu nemaz nav redzami, kaut būris 15 metrus no mājas!" raksta Viesturs Bukums.
Kristīne Purgaile: "Redz kă! Tik tălu ceļo! Tăpěc jau izskatăs tik pieredzějis, un- cik gudras acis!"
Vita Arbidane jautā: "Kā tik mazs putnēns var atlidot no Āfrikas līdz Latvijai?"