Ceturtdiena, 28.05.2026 13:02
Vilhelms, Vilis
Ceturtdiena, 28.05.2026 13:02
Vilhelms, Vilis
Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 09:32

"To grūti sastapt uz zemes, tas taču visu laiku ir gaisā!" Ornitologs Birzgalē iemūžina reti sastopamu gājputnu

OgreNet
"To grūti sastapt uz zemes, tas taču visu laiku ir gaisā!" Ornitologs Birzgalē iemūžina reti sastopamu gājputnu
Foto no ornitologa personīgā arhīva
Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 09:32

"To grūti sastapt uz zemes, tas taču visu laiku ir gaisā!" Ornitologs Birzgalē iemūžina reti sastopamu gājputnu

OgreNet

Latvijas Nacionālā Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko Birzgalē sastapis un paspējis iemūžināt melno mušķērāju. Viņš skaidro, ka tas ir "viens no tālajiem migrantiem, gājputniem, kas pārziemo Āfrikā." Uz Latviju atlido aprīļa beigās vai maija sākumā, un tad ligzdo koku dobumos un būrīšos. Ornitologa ierakstu komentē daudzi putnu mīļotāji un norāda, ka iemūžināt šo mazo putniņu ir patiesi veiksme!

"Manos putnu tīklos tas trāpās reti un pārsvarā tikai pavasarī. Uzvedības ziņā neknābj, bet izdot savdabīgu, tikai mušķērājiem raksturīgu skaņu. Es teiktu, ka maigi nolamā mani. Tā ir arī viena no nedaudzajām putnu sugām, kuras īpatņus atkārtoti laukos noķeru arī pēc 1-2 gadiem. Tajos brīžos interesanti pafantazēt, ko šis nelielais putns ir redzējis un piedzīvojis migrācijas laikā uz un no Āfrikas," ar priecīgo ierakstu dalās ornitologs savā Facebook kontā.

mceu_5224065711779949821494.jpg

Attēlā - melnā mušķērāja mātīte. "Tēviņi ne vienmēr ir ļoti melni, bieži ir īpatņi, kas ir daļēji melni vai pat grūti atšķirami no mātītēm," skaidro D.Boiko.

Melnais mušķērājs visbiežāk sastopams lapu koku mežā, parkos un dārzos, priekšroku dodot ozoliem. Tas ir izteikts gājputns. Migrācijas lidojumi notiek nakts laikā, veicot garas distances. Tēviņi ligzdošanas vietās ierodas pirms mātītēm. Ligzdo galvenokārt zemienēs vai paugurainās ainavās. Uztraukuma brīžos rausta asti un spārnus.

Vairāki komentētāji apsveic ornitologu ar reto tikšanās reizi. 

"Jums paveicās. Šo putniņu taču grūti redzēt uz zemes, viņš taču visu laiku gaisā!" tā Valija Gerbaševska.

"Man pārītis melno mušķērāju gadus piecus būrī ligzdo! Ļoti slēpts dzīvesveids! Katru dienu nemaz nav redzami, kaut būris 15 metrus no mājas!" raksta Viesturs Bukums.

Kristīne Purgaile: "Redz kă! Tik tălu ceļo! Tăpěc jau izskatăs tik pieredzějis, un- cik gudras acis!"

Vita Arbidane jautā: "Kā tik mazs putnēns var atlidot no Āfrikas līdz Latvijai?"

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?