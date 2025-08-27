Trešdiena, 27.08.2025 22:40
Otrdiena, 26. augusts, 2025

Tomes parkā jauns labiekārtojums – galdi un soli parka apmeklētājiem

Tomes parkā jauns labiekārtojums – galdi un soli parka apmeklētājiem
Foto: Ogres novads
Tomes parkā jauns labiekārtojums – galdi un soli parka apmeklētājiem

Iedzīvotāju grupa "Tomei darīt" ir papildinājusi Tomes parka bērnu rotaļu laukumu ar galdiem un soliem, tādējādi rotaļu laukuma apmeklētājiem ir vieta, kur apsēsties un novietot savas mantas. Ņemot vērā, ka galdi un soli ir pārvietojami, ieguvēji būs visi Tomes pagasta iedzīvotāji, jo tos varēs izmantot arī Tomes tautas nama rīkotajos pasākumos Tomes parkā, informēja Kintija Aurmane, projekta vadītāja.

Projekts "Galdi un soli" ir tapis projekta konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv.

