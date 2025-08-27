Tomes parkā jauns labiekārtojums – galdi un soli parka apmeklētājiem

Projekts "Galdi un soli" ir tapis projekta konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros.
Iedzīvotāju grupa "Tomei darīt" ir papildinājusi Tomes parka bērnu rotaļu laukumu ar galdiem un soliem, tādējādi rotaļu laukuma apmeklētājiem ir vieta, kur apsēsties un novietot savas mantas. Ņemot vērā, ka galdi un soli ir pārvietojami, ieguvēji būs visi Tomes pagasta iedzīvotāji, jo tos varēs izmantot arī Tomes tautas nama rīkotajos pasākumos Tomes parkā, informēja Kintija Aurmane, projekta vadītāja.
