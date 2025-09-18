Ceturtdiena, 18.09.2025 21:55
Trešdiena, 17. septembris, 2025 08:19

Trešdien daudzviet valstī īslaicīgi līs

Trešdien daudzviet valstī īslaicīgi līs
Foto: pexels.com
Trešdien daudzviet valstī īslaicīgi līs

Ogrē šodien gaisa temperatūra gaidāma no +13 līdz +18 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s. Vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Lietus mākoņi pārvietosies no rietumiem uz austrumiem, ziemeļaustrumiem. Starp tiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem.

Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, zem lielākajiem lietus mākoņiem un vietām piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Rīgā būs daļēji mākoņaina diena, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +18 grādus.

Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1011 hektopaskāliem Dienvidlatgalē.

