Trešdien mākoņi daļēji aizklās Latvijas debesis un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

No rīta īslaicīgs lietus iespējams dažviet Latgalē, savukārt pēcpusdienā un vakarā - Kurzemē.

Rīta stundās atsevišķās vietās veidosies migla, kas piekrastē iespējama arī dienas laikā.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+4 grādiem un dienā sasniegs +8..+13 grādus, bet vietām Kurzemes rietumos un Ziemeļvidzemes piekrastē maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+6 grādi.

Rīgā trešdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +2 grādiem un pēcpusdienā sasniegs +13 grādus.

