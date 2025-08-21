Trešdien laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies

Lai gan dienas pirmajā pusē nokrišņu zonas vēl turpinās šķērsot valsts austrumus un tur laiks būs mākoņaināks, kopumā no ziemeļrietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Dienas laikā dažviet arī ārpus valsts austrumiem uzlīs, un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.
Ieplūstot aukstākais gaisa masai, gaiss neiesils vairāk par +15...+19 grādiem.
Galvaspilsētā dienā mākoņu kļūs arvien mazāk, un iespējams vien neliels īslaicīgs lietus.Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +18...+19 grādiem.