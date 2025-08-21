Ceturtdiena, 21.08.2025 22:43
Janīna, Linda
Ceturtdiena, 21.08.2025 22:43
Janīna, Linda
Trešdiena, 20. augusts, 2025 08:18

Trešdien laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies

Leta/OgreNet
Trešdien laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies
Foto: pexels.com
Trešdiena, 20. augusts, 2025 08:18

Trešdien laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +12 līdz +18 grādiem. Diena būs apmākusies, uz vakarpusi debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Rīta pusē gaidāmi nokrišņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Lai gan dienas pirmajā pusē nokrišņu zonas vēl turpinās šķērsot valsts austrumus un tur laiks būs mākoņaināks, kopumā no ziemeļrietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Dienas laikā dažviet arī ārpus valsts austrumiem uzlīs, un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.

Ieplūstot aukstākais gaisa masai, gaiss neiesils vairāk par +15...+19 grādiem.

Galvaspilsētā dienā mākoņu kļūs arvien mazāk, un iespējams vien neliels īslaicīgs lietus.Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +18...+19 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.