Trešdien Latvijas debesis aizvien klās mākoņi, vien dažviet tās brīžiem skaidrosies, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējama smidzināšana vai īslaicīgs lietus. Atsevišķās vietās saglabāsies dūmaka.
Pūtīs lēns dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemes piekrastē vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +5..+10 grādiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.