Trešdiena, 12.11.2025 09:33
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12.11.2025 09:33
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12. novembris, 2025 08:27

Trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi

Leta/OgreNet
Trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi
Foto: pexels.com
Trešdiena, 12. novembris, 2025 08:27

Trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi

Leta/OgreNet

Ogrē gaidāma apmākusies un vēsa diena. Gaiss iesils līdz +7 grādiem. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Trešdien Latvijas debesis aizvien klās mākoņi, vien dažviet tās brīžiem skaidrosies, prognozē sinoptiķi.

Vietām iespējama smidzināšana vai īslaicīgs lietus. Atsevišķās vietās saglabāsies dūmaka.

Pūtīs lēns dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemes piekrastē vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?