Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies no 0 līdz +2 grādiem. Dbesis būs apmākušās, nokrišņi šodien nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā nav gaidāmas laikapstākļu izmaiņas, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1017-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

