Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā laiks būs pārsvarā mākoņains, vakarpusē no valsts rietumiem skaidrosies. Nokrišņu būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudzviet Latvijā uzlīs, plašāks lietus skars Alūksnes un Balvu novadu.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, debesīs saglabāsies daudz mākoņu, vakarā tās skaidrosies. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.