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Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 08:21

Trešdien nedaudz pastiprināsies vējš un iespējams īslaicīgs lietus

LETA/OgreNet
Trešdien nedaudz pastiprināsies vējš un iespējams īslaicīgs lietus
Foto: magnific
Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 08:21

Trešdien nedaudz pastiprināsies vējš un iespējams īslaicīgs lietus

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +18 grādiem. Debesis būs mākoņainas, tomēr dienas otrajā pusē tās skaidrosies. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 11m/s. Dienas laikā iespējams īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā laiks būs pārsvarā mākoņains, vakarpusē no valsts rietumiem skaidrosies. Nokrišņu būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudzviet Latvijā uzlīs, plašāks lietus skars Alūksnes un Balvu novadu.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, debesīs saglabāsies daudz mākoņu, vakarā tās skaidrosies. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.

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