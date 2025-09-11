Trešdien, Ogrē, gaiss iesils līdz +24 grādiem

Ceturtdiena, 11.09.2025 13:53
Ogrē šodien termometra stabiņš pacelsies līdz +24 grādiem. Debesis būs skaidras un saulainas. Pūtīs austrumu/dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 11m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1021-1027 hektopaskāli jūras līmenī.

