Trešdien pūtīs auksts vējš

Foto: pexels.com
Trešdien pūtīs auksts vējš

Šodien Ogrē gaiss iesils līdz -6 grādiem. Debesis klās mākoņi, vakarpusē tās nedaudz skaidrosies. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s. Dienas pirmajā pusē gaidāmi nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Trešdien Latvijā austrumu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 17 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.

Vējš daudzviet valstī putinās sniegu, dienvidu daļā turpināsies snigšana, plašāk un spēcīgāk snigs Latgalē, Sēlijā un Zemgales dienvidos.

Debesis lielākoties klās mākoņi, saulainākā diena gaidāma Ziemeļvidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-7 grādi Kurzemē un -7..-11 grādi pārējā Latvijā.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vakarpusē debesis skaidrosies. Pūšot mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs -8 grādi.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals, Eiropas ziemeļos sāk pastiprināties anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1005-1006 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1011 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.

