Trešdiena, 22.04.2026 11:43
Armanda, Armands
Trešdiena, 22.04.2026 11:43
Armanda, Armands
Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 08:20

Trešdien spīdēs saule un pieaugs vēja ātrums

LETA/OgreNet
Trešdien spīdēs saule un pieaugs vēja ātrums
Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 08:20

Trešdien spīdēs saule un pieaugs vēja ātrums

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +14 grādiem. Debesīs būs neliels mākoņu daudzums, diena būs saulaina. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 7m/s, brāzmās līdz 16m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Trešdien Latvijā būs sauss un samērā saulains laiks, vējš kļūs brāzmaināks, prognozē sinoptiķi.

Pēcpusdienā, sākot no valsts ziemeļiem, palielināsies mākoņu daudzums, bet nav gaidāmi nokrišņi.

Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā un vakarā pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē.

Gaiss sasils līdz +12..+17 grādiem, daļā piekrastes - līdz +7..+9 grādiem.

Rīgā saglabāsies sauss laiks, mākoņu kļūs vairāk un ziemeļrietumu vējš vakarā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13 grādi, pie jūras +9 grādi.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons, kas atrodas Eiropas ziemeļrietumos, un ciklons Krievijas ziemeļos. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī, gaidāma spiediena pazemināšanās.

