Otrdiena, 18.11.2025 17:26
Aleksandrs, Doloresa
Otrdiena, 18.11.2025 17:26
Aleksandrs, Doloresa
Otrdiena, 18. novembris, 2025 16:00

Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega

Leta
Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega
Foto: freepik
Otrdiena, 18. novembris, 2025 16:00

Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega

Leta

Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi - slapjš sniegs un sniegs.

Gaiss iesils līdz 0...+5 grādiem. Pūtis lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.

Arī galvaspilsētā diena būs apmākusies, gaidāms sniegs un slapjš sniegs. Gaiss iesils vien līdz +2 grādiem.

Gaidāmajā naktī debesis būs mākoņainas, un vietām skaidrosies vien nakts pirmajā pusē. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - slapjš sniegs un sniegs, piekrastes rajonos arī lietus. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem.

Šonakt Rīgā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 0…-2 grādi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?