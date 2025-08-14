Ceturtdiena, 14.08.2025 14:30
Trešdiena būs saulaina un bez ievērojamiem nokrišņiem

Trešdiena būs saulaina un bez ievērojamiem nokrišņiem
Trešdiena būs saulaina un bez ievērojamiem nokrišņiem

Šodien Ogrē termometra stabiņš pakāpsies līdz +22 grādiem. Debesis pārsvarā būs skaidras, brīžiem sauli aizsegs mākoņi. Pūtīs ziemeļrietumu/ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Trešdienas pēcpusdienā Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem, siltākais laiks gaidāms Kurzemē un Zemgalē.

Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš.

Rīgā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra sasniegs +22..+23 grādus.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1021-1023 hektopaskāli jūras līmenī.

