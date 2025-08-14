Trešdiena būs saulaina un bez ievērojamiem nokrišņiem

Trešdienas pēcpusdienā Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem, siltākais laiks gaidāms Kurzemē un Zemgalē.
Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš.
Rīgā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra sasniegs +22..+23 grādus.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1021-1023 hektopaskāli jūras līmenī.