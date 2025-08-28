Ceturtdiena, 28.08.2025 14:23
Auguste, Guste
Ceturtdiena, 28.08.2025 14:23
Auguste, Guste
Trešdiena, 27. augusts, 2025 08:17

Trešdiena būs saulaina un bez nokrišņiem

Leta/OgreNet
Trešdiena būs saulaina un bez nokrišņiem
Foto: pexels.com
Trešdiena, 27. augusts, 2025 08:17

Trešdiena būs saulaina un bez nokrišņiem

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +7 līdz +17 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs rietumu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses, bet vakarā - no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +18...+19 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.