Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses, bet vakarā - no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +18...+19 grādiem.
Trešdiena, 27. augusts, 2025 08:17
Trešdiena būs saulaina un bez nokrišņiem
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +7 līdz +17 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs rietumu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.