Trešdiena sāksies ar nokrišņiem, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies

Trešdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, stiprāki nokrišņi gaidāmi valsts centrālajā daļā, īpaši priekšpusdienā Vidzemes rietumos, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valsts centrālajā daļā izsludinājis dzeltenās krāsas brīdinājumu par stiprām lietusgāzēm. Vakarā nokrišņi mitēsies.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, vietām piekrastē un zem nokrišņu mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, no rīta Vidzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē.
Uzspīdot saulei, maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Rīgā palaikam līs, iespējamas pērkona lietusgāzes un krusa. Dienas pirmajā pusē gaidāms arī brāzmains vējš - no rīta spēkā LVĢMC brīdinājums par ziemeļrietumu un ziemeļu vēja brāzmām līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Nokrišņu mākoņi veidojas, vēsam gaisam plūstot pār relatīvi silto Baltijas jūru. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1023-1028 hektopaskāliem jūras līmenī.