Ceturtdiena, 25.09.2025 13:28
Rauls, Rodrigo
Ceturtdiena, 25.09.2025 13:28
Rauls, Rodrigo
Trešdiena, 24. septembris, 2025 08:16

Trešdiena sāksies ar nokrišņiem, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies

Leta/OgreNet
Trešdiena sāksies ar nokrišņiem, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies
Foto: pexels.com
Trešdiena, 24. septembris, 2025 08:16

Trešdiena sāksies ar nokrišņiem, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +6 līdz +12 grādiem. Debesis klās mākoņi, pēcpusdienā brīžiem skaidrojoties. Pūtīs ziemeļrietumu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 19m/s. Dienas pirmajā pusē gaidāms pērkona negaiss, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Trešdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, stiprāki nokrišņi gaidāmi valsts centrālajā daļā, īpaši priekšpusdienā Vidzemes rietumos, prognozē sinoptiķi.

Vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valsts centrālajā daļā izsludinājis dzeltenās krāsas brīdinājumu par stiprām lietusgāzēm. Vakarā nokrišņi mitēsies.

Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, vietām piekrastē un zem nokrišņu mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, no rīta Vidzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē.

Uzspīdot saulei, maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.

Rīgā palaikam līs, iespējamas pērkona lietusgāzes un krusa. Dienas pirmajā pusē gaidāms arī brāzmains vējš - no rīta spēkā LVĢMC brīdinājums par ziemeļrietumu un ziemeļu vēja brāzmām līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Nokrišņu mākoņi veidojas, vēsam gaisam plūstot pār relatīvi silto Baltijas jūru. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1023-1028 hektopaskāliem jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?