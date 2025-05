Trīs kandidāti no trases noņemti Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Ogres novada pašvaldības Vēlēšanu komisija no priekšvēlēšanu sarakstiem svītrojusi trīs kandidātus. Austrālijas mācītāju Māri Lukaševicu no apvienotā Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», Zaļo un Zemnieku savienības, Latvijas Zaļās partijas saraksta, projektu konsultantu Ingaru Zagorski no Vidzemes partijas saraksta un mājsaimnieci Indru Šteinu no sarkanā stūrīša saraksta ««Suverēnā vara», Apvienība «Jaunlatvieši»».