Trīs veidi, kā fokusēties jaunā gada mērķiem un to sasniegšanai

Viss ir iespējams! Var sasniegt visu, ko vēlamies, vajag tikai tam noticēt. Piemēram, ja tiek pārspēts pasaules rekords, nereti drīz seko nākamais, kas pārspēj šo jauno rekordu, jo ir parādīts ceļa virziens - viss ir iespējams!

Nesen kādā no manis vadītajiem pasākumiem cilvēki izmantoja iespēju paspēlēties ar mārketinga nolūkam izprintētu naudas analogu, tās bija ar sešciparu skaitli rakstāmas summas, kādas lielākā daļa no klātesošajiem ieraudzīja un paturēja rokās pirmo reizi - būtībā papīru, bet aizdomājās, ka tāda naudas summa varētu viņiem piederēt un būt resurss ceļā uz vēl lielākiem mērķiem. Daudzus iedvesmoja šāda doma, radās atļaušanās sajūta, pieņemšana, ka nauda ir kaut kas labs, vienlaikus saglabājot savas vērtības - apvienot garīgos principus ar materiālajiem mērķiem, neļaujot iekšējiem ierobežojumiem stāvēt sevis pilnveidošanas ceļā. Ne visiem tas ir stāsts par finansēm, bet arī citiem mērķiem dzīvē - visbūtiskāk ir uz tiem fokusēties.

Pasmaidi par sevi pats!

Cilvēkiem patīk dzirdēt citu pieredzes, kurās saklausāms, ka viņi gājuši cauri līdzīgām grūtībām un ir sasnieguši vairāk - tā var ieraudzīt lielāku savu tālāko mērķi. Katram noder nedaudz pašironijas! Esot kopā ar citiem, kuri spēj pasmaidīt par sevi, pastāstīt par līdzšinējām neveiksmēm sadzīvē vai darbā, atzīt savu iekšējo ierobežojumu esamību, taču reizē parādīt, ka visu iepriekšminēto pārvarējuši, izvirzījuši un sasnieguši jaunus mērķus, agri vai vēlu rodas sajūta: "Es arī tā varu!" Iespējama savstarpēja uzticēšanās, vēlme iepazīties, piemēram, tādēļ pašreiz tik aktuāla ir tīklošanās jeb iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, ar kuriem kādā veidā varētu būt nākotnē pa ceļam, lai sasniegtu savu mērķi. Lai ieraudzītu, ka pašreiz šķietami nereālas lietas var īstenot, nepieciešams redzēt piemērus no dzīves, ka citi spēj piepildīt savas ieceres. Šādi iegūstam jaunu motivāciju un spēku virzībai uz priekšu.

Motivācija kā virzītājspēks

Pateicība palīdz dzīvot ar pozitīvu skatu un pievērsties būtiskajam, un visbiežāk mēs vēlamies mainīties, kad saprotam, ka vairs nevēlamies būt tādā pozīcijā, kādā bijām līdz šim. Tad rodas vēlme un ticība sasniegt vairāk - to, ko līdz šim atlikām, no kā baidījāmies, vai pat nenojautām par šādu iespēju. Bieži vien nenovērtējam, ko varētu izdarīt piecos gados, un pārvērtējam, ko varam izdarīt vienā dienā. Klausoties citu pieredzes, saprotam, ka jāizvirza konkrēti mērķi garākam periodam, tiem noteikti jābūt augstākiem par līdzšinējiem. Savukārt no jauna gūtā motivācija ir labs virzītājspēks produktivitātes palielināšanai, svarīga ir apņemšanās mainīt ieradumus un tikt galā ar iespējamajiem šķēršļiem, attīstīties, nepakļauties stereotipiem.

Labākā diena ir šodiena

Vairs neko neatlikt, bet doties uz priekšu, darīt - labākā diena ir šodiena. Katrs no mums var sasniegt visu, ko vēlamies, - ar prātu, iedvesmu un, protams, darbu! Ikdienā redzams, cik daudziem grūti tālāk attīstīt sevi, bet brīdī, kad ir sapratne, kādi ir iekšējie ierobežojumi, spējam pakāpeniski no tiem atbrīvoties. Strauji tiek sasniegts pirmais mērķis, tad nākamais - viss notiek, augam paši un aug ienākumi!