Trešdiena, 26. novembris, 2025 08:19

Leta
Foto: freepik
Leta

Novembra beigās un decembra sākumā Latvijā būs maz saules un brīžiem gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien, 27. novembrī, valsts lielākajā daļā snigs, Latgalē gaidāms arī lietus un atkala. Nedēļas nogalē nokrišņi būs vietām, galvenokārt gaidāms neliels lietus un apledojums.

Gaisa temperatūra šīs nedēļas otrajā pusē caurmērā būs tuvu nullei, piekrastē tā brīžiem var pakāpties līdz +8 grādiem, tomēr valsts lielākajā daļā palaikam gaidāms neliels sals. Mērens dienvidu vējš radīs sajūtu, ka gaiss ir vēsāks; piektdien piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē.

Līdzīgus laikapstākļus sinoptiķi prognozē arī decembra pirmajās dienās, bet mēneša turpinājumā iespējams nedaudz siltāks laiks.

