Piektdiena, 10. oktobris, 2025 10:05

Tuvākajās dienās gaidāma saule, lietus mākoņi un stipras vēja brāzmas

Leta
Tuvākajās dienās gaidāma saule, lietus mākoņi un stipras vēja brāzmas
Foto: www.pexels.com
Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā Latvijā palaikam spīdēs saule un palaikam līs, gaidāmas arī lielas vēja brāzmas, prognozē sinoptiķi.

Sestdien būs maz nokrišņu - tikai vietām Vidzemē un Latgalē nedaudz uzlīs. Nakts sākums daudzviet būs skaidrs, rīts - pārsvarā apmācies, bet dienā no valsts rietumiem mākoņu kļūs mazāk un spīdēs saule.

Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš sestdien pāries ziemeļrietumu vējā, pēcpusdienā gaidāmas brāzmas 10-15 metri sekundē. Naktī vietām valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs līdz +1 grādam; maksimālā temperatūra dienā būs +11..+16 grādi.

Svētdienas rītā Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, savukārt pēcpusdienā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. No rīta un dienā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē, piekrastē - līdz 23 metriem sekundē. Šāds vējš var lauzt koku zarus un radīt citus nelielus postījumus. Gaisa temperatūra nepārsniegs +8..+13 grādus.

Arī jaunās nedēļas sākumā būs gan saule, gan nokrišņu mākoņi, kas galvenokārt nesīs īslaicīgu lietu. Vējš pamazām kļūs lēnāks. Gaisa temperatūra nav gaidāma augstāka par +6..+11 grādiem.

Atbilstoši jaunākajām prognozēm nākamās nedēļas vidū no rietumiem ieplūdīs nedaudz siltāks gaiss, brīžiem gaidāms lietus.

