Pirmdiena, 13.10.2025 00:50
Irma, Mirga
Pirmdiena, 13.10.2025 00:50
Irma, Mirga
Svētdiena, 12. oktobris, 2025 19:09

Tuvākajās dienās gaidāms rudenīgs laiks

Leta
Tuvākajās dienās gaidāms rudenīgs laiks
Foto: www.pexels.com
Svētdiena, 12. oktobris, 2025 19:09

Tuvākajās dienās gaidāms rudenīgs laiks

Leta

Tuvākajās dienās Latvijā turpināsies rudenīgais laiks, līdz ar ciklona ietekmes pastiprināšanos, lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāmi nokrišņi, liecina sinoptiķu prognozes.

Pirmdien būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, bet dienā lietus gaidāms jau gandrīz visā valsts teritorijā. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, piekrastē vēja ātrums būs lielāks, gaidāms mērens līdz mēreni stiprs vējš, kas brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s).

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3…+7 grādiem, piekrastē par dažiem grādiem siltāks, tur +7...+10 grādi. Dienā gaiss rietumu un centrālajos rajonos iesils līdz +7...+11 grādiem, austrumu rajonos tikai līdz +4...+7 grādiem.

Otrdien mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Naktī uz otrdienu atsevišķos rajonos veidosies migla, kas dažviet saglabāsies arī no rīta.

Trešdien būs lielākoties mākoņains laiks un vietām gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas otrdien jūras piekrastē pūtīs mēreni stipri, naktī uz otrdienu brāzmās sasniedzot 15-16 m/s. Šajās naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…+6 grādiem, Kurzemes piekrastē mazliet siltāks, tur +7…+9 grādi. Dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6…+12 grādiem.

Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība - daudzviet turpināsies lietains laiks. Savukārt vēja brāzmas pierims un dominēs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies +5…+10 grādu robežās, bet brīvdienās Latvijas teritorijā ieplūdīs aukstāka gaisa masa un temperatūra naktīs pietuvosies 0 grādu atzīmei.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?