Nakts uz ceturtdienu būs dzestra, - debesīm skaidrojoties, gaiss atdzisīs līdz +2..+7 grādiem, vietām gaidāma salna zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem. Piektdien un sestdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18..+23 grādiem, vēsāks būs vietām piekrastē.
Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, dažviet - īpaši Kurzemē - īslaicīgi līs un dārdēs pērkons, sestdien un svētdien iespējami plašāki nokrišņi. Vējš galvenokārt būs lēns.
Nedēļas beigās un nākamās nedēļas sākumā Latvija būs uz robežas starp vēsu gaisu rietumos un karstumu austrumos. Ja vējš iegriezīsies no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties +30 grādiem, bet pastāv augsta varbūtība, ka vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un nesīs vēsu gaisu no jūras.