Šīs nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā gaisa temperatūra Latvijā nedaudz pazemināsies, nokrišņu būs maz, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, sestdien vietām vēl spīdēs saule. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, dažviet sabiezēs migla un smidzinās lietus. Gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp +2 un +10 grādiem.

Nākamnedēļ reizēm gaidāms lietus, bet kopējais nokrišņu daudzums, visticamāk, būs mazs. Dažas dienas iepriekš tika prognozēts, ka iespējams straujš temperatūras kritums, bet jaunākās prognozes liecina, ka vidējā gaisa temperatūra nākamnedēļ saglabāsies vairākus grādus virs normas. Siltākajās dienās termometra stabiņš Latvijā var pakāpties līdz +8..+12 grādiem.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 5. un 6. novembrī diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī bija sešus grādus augstāka par normu jeb 1991.-2020. gada vidējo temperatūru šajos datumos.

Pēdējos 15 gados tikai divas reizes - 2016. un 2023. gadā - novembris Latvijā bijis vēsāks par mēneša normu, kas ir +2,2 grādi. Siltākais novembris bija 2020. gadā, kad mēneša vidējā gaisa temperatūra sasniedza +5,5 grādus.

