Ūdens temperatūra peldvietās daudzviet noslīdējusi zem 20 grādiem

Ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Lielupē un Ventā ir 19..20 grādi, Aiviekstē un Salacā 20..21 grāds, Gaujā 18..20 grādi, Daugavā 18..22 grādi. Citās upēs ūdens galvenokārt atdzisis līdz 16..20 grādiem.
Ūdens temperatūra ezeros 19..22 grādi.
Latvijas piekrastē ūdens temperatūra sešos rītā bija no 13,4 grādiem Mērsraga ostā līdz 20,5 grādiem Daugavgrīvā pie Rietumu mola un Salacgrīvas ostā. Liepājas un Ventspils ostā ūdens temperatūra svārstās ap 19 grādiem.
Upēs, kurās pagājušajā nedēļā strauji kāpa ūdens līmenis, tas galvenokārt turpina pazemināties, bet vietām saglabājas augsts. Lielākajā daļā upju vērojamas nelielas ūdens līmeņa svārstības. Vēja ietekmē arī jūrā ir nedaudz paaugstināts ūdens līmenis.