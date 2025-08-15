Ūdens temperatūra peldvietās tuvu 20 grādiem

Valdot lēnam vējam un saulainam laikam, ūdens temperatūra jūrā visā Latvijas piekrastē ir līdzīga - galvenokārt nepilni 20 grādi. Piektdien mazliet pastiprināsies dienvidu vējš, tādēļ dažviet piekrastē ūdens var kļūt vēsāks.
Ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Lielupē un Ventā, kā arī lielā daļā Daugavas ir 19..20 grādi, Aiviekstē un Salacā tā svārstās ap 19 grādiem, Gaujā ūdens ir 17..19 grādus silts.
Dažās mazākās upēs ūdens atdzisis līdz 14..17 grādiem, bet lielākajos ezeros ūdens temperatūra ir aptuveni 20 grādi.
Ūdens līmenis upēs galvenokārt turpina pazemināties.