Ūdens temperatūra peldvietās vietām sasniedz 19 grādus

Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:10

Leta
Foto: freepik
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 08:10

Leta

Atgriežoties vasarīgi siltam laikam, nedaudz paaugstinājusies ūdens temperatūra peldvietās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) un pašvaldību sniegtā informācija.

Ceturtdienas rītā ūdens temperatūra Daugavā, Lielupē un Ventā ir 17..19 grādi, Aiviekstē un Salacā tā svārstās ap 17 grādiem, Gaujā ūdens ir par grādu vēsāks.

Lielākajā daļā pārējo upju, kā arī vairumā ezeru ūdens temperatūra ir 16..18 grādi.

Atbilstoši LVĢMC datiem ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir 16..18 grādi, Liepājas ostā 19 grādi, bet saskaņā ar Jūrmalas pludmales glābšanas dienesta mērījumiem trešdienas vakarā Bulduros ūdens bija atdzisis līdz 12 grādiem.

Ūdens līmenis upēs galvenokārt ir zemāks nekā vasarā, vietām tas turpina pazemināties, citviet nedaudz paaugstinās.

Tuvākajās dienās ūdens kļūs vēl par kādu grādu siltāks.

