Sestdien visvairāk lija Vidzemes dienvidrietumos un Zemgalē, lielākais nokrišņu daudzums bija 38 milimetri Rīgā, kas atbilst pusei no mēneša normas.
Lielupē augšpus Jelgavas ūdens līmenis cēlies par aptuveni metru, Mūsā pie Bauskas tas kāpis par 1,1 metru. Arī Lielupes baseina upēs Bērzē, Misā un Svētē ūdens līmenis paaugstinājies par aptuveni metru.
Ogres upes augštecē ūdens līmenis kāpa par metru, bet pēdējā diennaktī tas nedaudz pazeminājies. Upes lejtecē ūdens līmenis cēlies par 40-80 centimetriem.
Mazajā Juglā ūdens līmenis paaugstinājies par pusmetru, Lielajā Juglā - par vairāk nekā metru. Citās Vidzemes upēs, kā arī Latgales upēs ūdens līmeņa kāpums bijis mazāks.
Kurzemes upēs ūdens līmenis daudzviet cēlies par aptuveni metru.
Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā ir 7..10 grādi.
Šonedēļ brīžiem gaidāms lietus un daļā upju turpināsies ūdens līmeņa kāpums, prognozē sinoptiķi.