Uz ceļiem daudzviet redzamas jaunas zīmes. Kā rīkoties, tādu ieraugot?

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde
Vairākās vietās visā Latvijā uzstādītas pagaidu ceļa zīmes ar krupja attēlu, informē Dabas aizsardzības pārvalde. Taču - kā rīkoties gājējiem un šoferiem, ieraugot šādu zīmi?

Dabas aizsardzības pārvalde jau piekto gadu īsteno kampaņu “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”. Pateicoties sabiedrības iesaistei, šobrīd ir identicitēti 58 krupju migrācijas posmi visā Latvijā.
Pārvalde saka paldies, Latvijas valsts ceļiem, ka migrācijas vietās šopavasar uzstādītas īpašas zīmes, kas autovadītājus brīdina par šiem migrācijas posmiem. Pagaidu zīmes tiks noņemtas līdz ar migrācijas beigām.

Autovadītāj, ja redzi šādu zīmi un satiksmes drošība ļauj, samazini ātrumu un izglāb krupi - šī gada dzīvnieku, tādējādi rūpējoties par Latvijas dabas daudzveidību!

Šobrīd zīmes uzstādītas Vaidē, Saldū un Pālē. Lūk, karte, kurā redzami 58 identificētie migrācijas posmi Latvijā:
