Kā sola sinoptiķi, piektdien Latvijā daudz līs, bet, sākot no valsts rietumiem, lietus mitēsies un vietām uzspīdēs saule. Pievakarē dažviet Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un sniegs. Vakarā vietām valstī var veidoties apledojums uz autoceļiem.
Dienvidu, dienvidaustrumu vējš pāries rietumu vējā, brāzmās tas pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+7 grādi.
Rīgā lietains laiks, vakarpusē nokrišņi nav gaidāmi un debesis skaidrosies. Vējš iegriezīsies no rietumiem un pūtīs mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +6 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī 9