Iespaidīgā gastronomijas izaicinājumā spēkus apvienoja vairāk nekā 50 jaunieši un pedagogi no 12 Eiropas valstīm, bet rekorda garšas pamatu un mērogu nodrošināja vietējo ražotāju produkcija, tādējādi izceļot vietējas pārtikas nozīmi.
Garākā sviestmaize Rīgā tika pagatavota "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā" (RTRIT), starptautiskā jauniešu pasākuma AEHT Youth Parliament 2026 ietvaros, kas šogad pirmo reizi norisinās Latvijā. Lai sasniegtu ambiciozo mērķi, bija nepieciešama profesionāla Latvijas Pavāru kluba koordinācija un ievērojams daudzums vietējo produktu:
- vairāk nekā 15 kg "Gaļas nams - Ādaži" augstākā labuma vārītās doktordesas;
- 65 maizes klaipiņi, ko nodrošināja Latvijas Maiznieku biedrība un tās biedri - "Flora", "Lielezers", "Dona" un "Lāči";
- ievērojams daudzums siera un siera izstrādājumu no biedrības "Siera klubs" un tās biedriem.
"Sviestmaize jeb "desa uz maizes" ir klasiska un visiem latviešiem saprotama vērtība, tā ir neatņemama mūsu kultūras un ikdienas sastāvdaļa. Jau vairāk nekā 17 gadus diendienā strādājam pie tā, lai patērētājam nodrošinātu ne tikai kvalitatīvus, bet arī gardus vārīto desu kategorijas produktus, tāpēc tā bija pašsaprotama lieta - būt par daļu no šādas aktivitātes. Šī iniciatīva sniedza iespēju parādīt jauniešiem no visas Eiropas, kā vietējais, augstas kvalitātes produkts var kļūt par pamatu gan ilgtspējīgai gastronomijai, gan lieliem sasniegumiem," uzsver Jurijs Skribis, Gaļas nams - Ādaži vadītājs.
Šī iniciatīva vienlaikus kalpo kā simbolisks piemērs ilgtspējīgai gastronomijai praksē, izmantojot tikai vietējo ražotāju produktus un apliecinot Latvijas pārtikas nozares sadarbības spēku. "Šis notikums apliecina, cik nozīmīga ir praktiska pieeja mācību procesā. Jaunieši ne tikai apgūst prasmes, bet arī piedzīvo sadarbību starptautiskā vidē," papildina RTRIT direktore Ilze Ločmane.
Pasākuma galvenā tēma "Sustainable Gastronomy Tourism – Actions After 2030" pulcēja topošos nozares profesionāļus no visas Eiropas, lai analizētu pārtikas atkritumu samazināšanu un vietējo produktu izmantošanu. Kā norādīja AEHT prezidents Remco Koerts, šādi pasākumi pierāda, ka ilgtspējīga gastronomija nozīmē ciešu saikni starp izglītību un vadošajiem ražotājiem.