Kā raksta ziņu portālā Health, D vitamīns sniedz virkni ieguvumu cilvēka organismam, tostarp nervu sistēmai, muskuļiem un imūnsistēmai.
Lielākajai daļai pieaugušo ieteicams uzņemt vidēji 600 SV D vitamīna dienā. To var iegūt gan no pārtikas, gan saules gaismas ietekmē, taču ziemas mēnešos šis process kļūst apgrūtināts.
Uztura speciālisti nosaukuši trīs superproduktus, kas var palīdzēt.
1. Zivju eļļa
Tikai viena ēdamkarote satur aptuveni 1350 SV D vitamīna – tas ir teju trīsreiz vairāk nekā lasī.
Parasti šī eļļa tiek iegūta no Atlantijas mencas aknām, un to var iegādāties pārtikas veikalos vai aptiekās.
2. Sēnes, kas pakļautas UV gaismai
Sēnes, kas pakļautas ultravioletajiem stariem, kļūst par lielisku D vitamīna avotu. Uz to iepakojumiem parasti ir norāde, ka tās ir bagātas ar D vitamīnu. Portobello, šitake un baltie šampinjoni – šīs sēnes būs lieliska izvēle.
Aptuveni viens portobello vai 5 šampinjoni var saturēt 800–1200 SV D vitamīna.
3. Varavīksnes forele
Vienā 85 gramu porcijā ir aptuveni 645 SV D vitamīna, norāda dietologi.
Arī citi produkti satur daudz D vitamīna. To vidū ir konservētas sardīnes, tuncis, marinēta siļķe, nesaldināts sojas piens, liesais kefīrs un pat apelsīnu sula.