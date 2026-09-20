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Svētdiena, 20. septembris, 2026 09:23

Vai arī tu esi starp šiem 13% Latvijas iedzīvotāju, kas to nekad nav darījuši?

OgreNet / Leta
Vai arī tu esi starp šiem 13% Latvijas iedzīvotāju, kas to nekad nav darījuši?
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Svētdiena, 20. septembris, 2026 09:23

Vai arī tu esi starp šiem 13% Latvijas iedzīvotāju, kas to nekad nav darījuši?

OgreNet / Leta

Izrādās, Latvijā ir turpat 13% iedzīvotāju, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītlimitu, informē AS "Kredītinformācijas birojs" (KIB), atsaucoties uz veikto aptauju. No iedzīvotājiem, kuri nekad nav izmantojuši aizdevumu, 63% norāda, ka nevēlas uzņemties finansiālas saistības. Savukārt 45% atzīst, ka viņiem aizdevums nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem.

Aptaujas rezultāti rāda, ka būtiska nozīme ir arī piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, 24% norāda, ka nākotne viņiem šķiet pārāk neskaidra, savukārt 19% atzīst, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu min stabilu ienākumu trūkumu.

Nepilni 2% no tiem, kuri nekad nav saņēmuši aizdevumu, norāda, ka ir mēģinājuši aizņemties, bet saņēmuši atteikumu.

KIB izpilddirektors Intars Miķelsons norāda, ka daļa sabiedrības pret aizņemšanos izturas ļoti piesardzīgi un kredītu neuztver kā pašsaprotamu ikdienas finanšu instrumentu. Jebkurš aizdevums nozīmē saistības nākotnē, tādēļ pirms tā uzņemšanās ir būtiski izvērtēt gan aizdevuma nepieciešamību, gan savas iespējas to atmaksāt. Vienlaikus fakts, ka gandrīz ceturtā daļa neaizņemas neskaidrības par nākotni dēļ, parāda, cik nozīmīga šādu lēmumu pieņemšanā ir finansiālās drošības sajūta.

Aptaujas dati atklāj arī atšķirības starp sieviešu un vīriešu norādītajiem iemesliem. Sievietes biežāk nekā vīrieši atzīst, ka neaizņemas neskaidrības par nākotni dēļ - attiecīgi 29% un 15%. Arī bailes no aizņemšanās biežāk min sievietes - 23%, salīdzinot ar 14% vīriešu.

Savukārt vīrieši biežāk atbildējuši, ka aizdevums viņiem nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem - tā atzīmējuši 52% vīriešu un 40% sieviešu, kuras nekad nav aizņēmušās.

Iedzīvotāju aptauju 2026. gada maijā veica "Norstat", aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem.

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