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Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 09:22

Vai karstums no Dienvideiropas "atceļos" pie mums? Sinoptiķu prognoze nedēļas nogalei

Vai karstums no Dienvideiropas "atceļos" pie mums? Sinoptiķu prognoze nedēļas nogalei
Foto: Pexels.com
Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 09:22

Vai karstums no Dienvideiropas "atceļos" pie mums? Sinoptiķu prognoze nedēļas nogalei

Šīs nedēļas nogalē Latvijā paaugstināsies gaisa temperatūra un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās diennaktīs būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes.

Naktīs dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem. Ceturtdien temperatūra nepārsniegs +16..+21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz +18..+23 grādiem, savukārt svētdien gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Nākamā nedēļa būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz +28 grādiem, reizēm gaidāms lietus un pērkona negaiss.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem augusts Latvijā gaidāms aptuveni grādu siltāks par normu, nokrišņu daudzums vasaras pēdējā mēnesī varētu būt tuvu normai.

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