Suņa laika izjūta un cilvēka ritms
Suņi spēj veidot laika izjūtu nevis pēc pulksteņa, bet pēc ritma, smaržām un skaņām. Viņi zina, kad tuvojas saimnieka atgriešanās brīdis – nevis tāpēc, ka saprot, cik ilgi cilvēks "strādājis", bet tādēļ, ka gaisā un apkārtnes trokšņos parādās nianses, kuras viņi prot nolasīt. Tāpēc var teikt, ka suns darbu neizprot kā sociālu fenomenu, bet izjūt to kā noteiktu cilvēka kustības un emocionālā stāvokļa ciklu.
Atdalīšanās un drošības sajūta
Cilvēka došanās uz darbu sunim nozīmē atdalīšanos, bet arī paredzamību. Suns ātri iemācās atpazīt rituālus – kad cilvēks uzvelk kurpes vai satver atslēgas, viņš saprot, ka drīz sāksies "klusuma posms". Un viņš zina, ka tam sekos prieks par atkalredzēšanos.
Prognozējamība suņiem sniedz drošības sajūtu un palīdz uzturēt dienas struktūru. Patiesībā pārmaiņas cilvēka rutīnā – piemēram, pēkšņa ilgāka uzturēšanās mājās – dzīvniekam var būt lielāks izaicinājums nekā pati prombūtne.
Cilvēka prombūtne un suņa uztvere
Vai suns domā, ka cilvēks dodas uz darbu, lai pelnītu naudu ēdienam un rēķiniem? Droši vien ne. Viņš redz, ka cilvēks pēc prombūtnes atgriežas ar jaunām lietām – rotaļlietu, kārumu vai vienkārši pozitīvu enerģiju. Sunim cilvēka prombūtne saistās ar resursiem, nevis ar ekonomiku.
Tādējādi saimnieka darba diena suņa skatījumā ir paredzama uzvedības ķēde – cilvēks aiziet, bet vienmēr atgriežas.
Attiecības – nozīmīgākais jēdziens suņa pasaulē
Suņi, iespējams, nesaprot, kāpēc mēs strādājam, taču viņi ļoti labi saprot, kāpēc mēs atgriežamies. Viņiem darbs nav mērķis, bet pārtraukums starp diviem kopā būšanas brīžiem. Tieši šajos mirkļos – kad cilvēks pārnāk mājās un suns ar priecīgu astes vēzienu sagaida – atklājas būtiskākais: mūsu sarežģītā pasaule sunim reducējas līdz vienam vienkāršam, bet visvērtīgākajam jēdzienam – attiecībām.