Sestdiena, 23.08.2025 22:44
Ralfs, Valgudis, Vitālijs
Sestdiena, 23.08.2025 22:44
Ralfs, Valgudis, Vitālijs
Piektdiena, 22. augusts, 2025 16:38

Vai sunim nepieciešama atpūta no cilvēka?

Monta Priede, kinoloģe
Vai sunim nepieciešama atpūta no cilvēka?
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 22. augusts, 2025 16:38

Vai sunim nepieciešama atpūta no cilvēka?

Monta Priede, kinoloģe

Daudzi saimnieki uzskata, ka suņi vēlas nepārtrauktu uzmanību un klātbūtni. Tomēr arī četrkājainajiem draugiem, gluži kā cilvēkiem, mēdz rasties vajadzība pēc miera un atpūtas. Kā atpazīt situācijas, kad suns vēlas būt viens?

Kā saprast, ka suns vēlas mieru?

Suņi ir ļoti sociāli dzīvnieki, taču pēc aktīvas dienas, ciemošanās vai intensīvas rotaļāšanās viņi var meklēt klusumu. Ķermeņa valoda ir galvenais signāls - ja suns pagriež galvu prom, pieceļas un aiziet vai dodas uz savu ierasto atpūtas vietu, tas nozīmē, ka viņš vēlas distanci. Šādos gadījumos svarīgi respektēt suņa robežas un netraucēt viņa mieru.

Brīdinājuma signāli un stresa pazīmes

Suņi nereti norāda arī uz diskomfortu vai stresu ar konkrētām ķermeņa reakcijām. Uz skausta sacēlusies spalva, atņirgti zobi, pieglaustas ausis vai ierauta aste - tie ir brīdinājuma signāli, kas liecina par bailēm vai aizkaitinājumu. Šādās situācijās suns var reaģēt agresīvi, tāpēc ir īpaši svarīgi laikus atpazīt un respektēt šos signālus. Arī lūpu laizīšana, skatiena novēršana vai nemiers ir pazīmes, ka suns nevēlas turpināt socializēties.

Nogurums no citiem dzīvniekiem

Arī citi dzīvnieki var nogurdināt suni. Īpaši tas attiecas uz enerģiskiem kucēniem, kuri vēlas nepārtraukti spēlēties. Ja pieaudzis suns kļūst nervozs vai izvairās no kontakta, ieteicams kucēnus uz laiku nošķirt un ļaut sunim atgūt mieru. Tas palīdz novērst konfliktsituācijas un uzlabo abu dzīvnieku pašsajūtu.

Kā palīdzēt sunim atgūt līdzsvaru?

Lai mazinātu pārstimulāciju, iesaku mājās radīt suni mierīgu zonu - guļvietu vai klusu stūri, kur viņš var patverties no trokšņa un rosības. Pēc ilgstošas socializēšanās vai ceļojuma sunim ieteicams ļaut atpūsties vismaz pāris stundu bez traucējumiem.

Tāpat svarīgi bērniem iemācīt, kā pareizi kontaktēties ar suni: kad to drīkst darīt, bet - vēl svarīgāk - kad labāk atturēties.

Respektēsim suņa vajadzību pēc miera!

Sunim, tāpat kā cilvēkam, ir tiesības uz atpūtu un savām robežām. Ievērojot suņa ķermeņa valodu un respektējot viņa vajadzības, mēs veidojam drošāku, mierīgāku vidi, kurā mūsu četrkājainie draugi var justies saprasti un pasargāti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.