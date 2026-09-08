Vai turpmāk ikviens varēs iegādāties telefonus nomaksā? Plānots, ka rudens beigās situācija būtiski mainīsies

“Nomaksa ir populārākais mobilo tālruņu iegādes veids, jo lielai daļai iedzīvotāju pirktspēja nav tik liela, lai atļautos uzreiz samaksāt pilnu ierīces cenu. Turklāt telefonu iegādei uz nomaksu netiek piemēroti kredītprocenti. Mūsu dati liecina, ka mobilo telefonu lietotāji ļoti atbildīgi izturas pret savām saistībām – tikai aptuveni 3 % no kopējās summas, kas klientiem jāmaksā par ierīcēm, ilgstoši netiek segti. Tas labi parāda to, ka mobilie sakari mūsdienās kļuvuši par būtisku ikdienas pamatvajadzību, tāpēc cilvēki rūpīgi plāno savus maksājumus gan par mobilo sakaru pakalpojumiem, gan ierīcēm,” saka “Tele2” komercdirektors Raimonds Janševskis.
Vienlaikus no šā gada rudens beigām situācija var būtiski mainīties. Plānots, ka telefonu tirdzniecība uz nomaksu tiks pielīdzināta patēriņu kredītu izsniegšanai ar visām to tā izrietošajām sekām – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jeb AML prasību ieviešana, kredītspējas izvērtēšana un citi ierobežojumi. Tas daļai iedzīvotāju telefonu iegādi uz nomaksu padarīs nepieejamu.