Otrdiena, 16.12.2025 13:39
Alvīne
Otrdiena, 16.12.2025 13:39
Alvīne
Otrdiena, 16. decembris, 2025 12:15

Vai tuvojas gadsimta ziema? — Eksperti brīdina par Arktikas salu

OgreNet
Vai tuvojas gadsimta ziema? — Eksperti brīdina par Arktikas salu
Foto: OgreNet
Otrdiena, 16. decembris, 2025 12:15

Vai tuvojas gadsimta ziema? — Eksperti brīdina par Arktikas salu

OgreNet

Meteorologi šobrīd liecina, ka gaidāmā 2025.–2026. gada ziema Eiropā var izrādīties īpaši auksta, pateicoties tam, ka polārais virpulis — liela auksta gaisa apļa sistēma ap Ziemeļpolu — varētu būt vājāks nekā parasti, ziņo Euronews.

Polārais virpulis parasti saglabā auksto gaisu ap polāro reģionu, taču, ja tas vājinās, auksts Arktikas gaiss var vieglāk izplūst uz dienvidiem — arī uz Eiropu. Eksperti uzsver, ka tieši tāds vāja virpuļa stāvoklis varētu radīt izteikti aukstas epizodes Eiropā šajā ziemā, līdzīgi kā 1978./79. gada ziemā, kad stiprs sals un intensīvas snigšanas traucēja ikdienas dzīvi daudzās valstīs. 

Pašlaik meteorologi nav vienprātīgi — dažas prognozes paredz arī mērenus laika apstākļus ap Ziemassvētkiem, taču pastāv risku palielināšanās aukstuma periodiem pēc tam decembrī un ziemas vidū. 

Minēts, ka stabils augsta spiediena apgabals virs Centrāleiropas varētu radīt mierīgu dienas laika laiku, bet naktīs — stingru salu un miglu, kas varētu pastiprināt vakara un rīta salnas. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?