Polārais virpulis parasti saglabā auksto gaisu ap polāro reģionu, taču, ja tas vājinās, auksts Arktikas gaiss var vieglāk izplūst uz dienvidiem — arī uz Eiropu. Eksperti uzsver, ka tieši tāds vāja virpuļa stāvoklis varētu radīt izteikti aukstas epizodes Eiropā šajā ziemā, līdzīgi kā 1978./79. gada ziemā, kad stiprs sals un intensīvas snigšanas traucēja ikdienas dzīvi daudzās valstīs.
Pašlaik meteorologi nav vienprātīgi — dažas prognozes paredz arī mērenus laika apstākļus ap Ziemassvētkiem, taču pastāv risku palielināšanās aukstuma periodiem pēc tam decembrī un ziemas vidū.
Minēts, ka stabils augsta spiediena apgabals virs Centrāleiropas varētu radīt mierīgu dienas laika laiku, bet naktīs — stingru salu un miglu, kas varētu pastiprināt vakara un rīta salnas.