Vai zināji? 7 pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis pie jums jūtas laimīgs un mīlēts

Vai zināji? 7 pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis pie jums jūtas laimīgs un mīlēts
Foto: Pexels.com
Vai zināji? 7 pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis pie jums jūtas laimīgs un mīlēts

OgreNet

Kaķi savas jūtas un emocijas var izpaust dažādos veidos, tomēr dažas pārmaiņas viņu uzvedībā ļauj saprast, vai viņi patiešām ir laimīgi.

Izdevums "The Spruce Pets" nosaucis galvenās pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis ir laimīgs.

Balss

Kaķi var izrādīt savu prieku ar murrāšanu. Daži kaķi to dara īpaši ilgi. Augstāka toņa skaņas parasti nozīmē laimi, bet zemākas – vilšanos vai prasību pēc kaut kā.

Ķermeņa valoda

Ja kaķis ir atslābis, viņš parasti guļ, sakrustojis priekšējās ķepas, ausis pavērsis uz priekšu un viegli aizvēris acis. Lēna acu mirkšķināšana ir laimes žests, bet, ja mājas mīluļa acu zīlītes pēkšņi paplašinās, tas var liecināt par stresu.

Priecīga kaķa aste ir taisna, tās gals var būt nedaudz ieliekts.

Interese un pārliecība

Laimīgs kaķis izrāda interesi par apkārtni, būdams aktīvs novērotājs. Lai gan daudzi kaķi piesardzīgi izturas pret svešiniekiem, laimīgi kaķi reaģē piesardzīgi, bet bez bailēm.

Spēlēšanās

Veseli kaķēni bieži spēlējas, un tas liecina par viņu apmierinātību ar dzīvi. Lai gan ar vecumu spēlēšanās viņiem vairs nav tik aktuāla, zināma aktivitāte saglabājas.

Jebkāda spēlēšanās – sākot no enerģiskas skriešanas līdz maigai ķepas uzlikšanai uz priekšmetiem vai cilvēkiem – liecina par kaķa laimi. Kaķi spēlējas ar tiem cilvēkiem un dzīvniekiem, kurus mīl un kuriem uzticas.

Miegs

Kaķi var gulēt vairāk, kad jūtas slikti vai ir nomākti, bet viņu iecienītās gulēšanas vietas var liecināt par laimi.

Ja jūsu kaķis izvēlas gulēt jums blakus, tā ir uzticības pazīme.

Pašaprūpe

Kaķi, kuri jūtas labi, regulāri sevi kopj. Ja kaķis nekopj savu kažotu, tas var liecināt par nelaimi, slimību vai traumu.

Labi kopts kaķis, visticamāk, ir apmierināts. Ja kaķis vēlas parūpēties arī par sava saimnieka "kažoku", tas liecina par uzticību. 

Ēšana

Parasti laimīgiem kaķiem ir laba apetīte. Dažkārt viņi var būt izvēlīgi, lai izlūgtos kādu gardumu, bet arī tas liecina par laimi.

