Ja redzi sevi kā vienu no viņiem vai zini kādu, kurš fantastiski labi gatavo kūkas, tad aizpildi vai padalies ar pieteikuma anketu: tv3.lv/kukamanaipilsetai.
“Kūka manai pilsētai” būs īsta Latvijas apceļošanas ekspedīcija, jo tās laikā viesosimies gan vējainajā Liepājā, gan gleznainajās Cēsīs un Kuldīgā, mūsdienīgajā Valmierā, sirsnīgajā Rēzeknē, pilsētā ar rītdienu – Ventspilī, Jēkabpilī un tās divos krastos, kā arī skaistajā galvaspilsētā Rīgā un ne mazāk burvīgajā Ogrē.
Un ja kūkas ir tava sirdslieta, ar kuru vēlies pārstāvēt savu pilsētu vai novadu, tad piesakies raidījumam “Kūka manai pilsētai”! Iespējams, mēs brauksim ciemos tieši pie tevis – lai atklātu tavu stāstu, iepazītu tavus draugus un kvēlākos atbalstītājus, pagaršotu tevis gatavoto kūku un uzzinātu, kāpēc tieši tava pilsēta tev ir pati skaistākā un iedvesmojošākā vieta visā Latvijā.
Turklāt nav svarīgi, kāda ir tava kulinārā pieredze vai izglītība – raidījumam “Kūka manai pilsētai” pieteikties ir vienlīdz aicināti gan profesionāļi ar saviem konditorejas uzņēmumiem, gan mājas virtuves entuziasti, kam vienkārši patīk iepriecināt savus tuviniekus un draugus.
Atlasīto kandidātu gardos veikumus vērtēs kūku un desertu guru Anna Panna, Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis, kā arī pilsētas svētku apmeklētāji. Savukārt vasaras beigās trīs labākie kūku cepēji tiksies Rīgā, izstādē “Riga Food 2026”, lai cīnītos grandiozajā finālā, kura uzvarētājs iegūs savā īpašumā 1000 EUR dāvanu karti no raidījuma sponsora Rimi, kā arī augstākās kvalitātes KitchenAid firmas stacionāro mikseri turpmākiem garadarbiem virtuvē.
“Kūkas nav tikai deserts – tās ir stāsti par vietu, cilvēkiem un tradīcijām, kas Latvijā ir īpaši spēcīgas. Kūkas vienmēr bijušas daļa no svētkiem un ģimenes kopā sanākšanas prieka. Jau iepriekš esam pārliecinājušies, cik daudz talanta, patriotisma un sirds darba ir mūsu vietējos kūku cepējos. “Kūka manai pilsētai” ir lieliska iespēja katram parādīt savu pilsētu un savu Latvijas garšu – ar lepnumu, radošumu un īstu mīlestību pret savu dzimto pusi,” uzsver Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis.
Piesakies raidījumam iespējams līdz 8. jūnijam: tv3.lv/kukamanaipilsetai.