Savukārt 14% respondentu automašīnai mēnesī tērē no 300 līdz 500 eiro, bet 3% autovadītāju automašīnai katru mēnesi atvēl vairāk nekā 500 eiro.
Tikmēr 17% aptaujāto norādījuši, ka nezina, cik lieli ir viņu ikmēneša izdevumi.
Salīdzinot Baltijas valstis, Latvijā un Lietuvā automašīnas uzturēšanas izmaksas kopumā ir zemākas nekā Igaunijā. Gan Latvijā, gan Lietuvā 67% respondentu norādījuši, ka automašīnai mēnesī tērē līdz 300 eiro, kamēr Igaunijā šādu atbildi snieguši 55% respondentu.
Igaunijā izmaksas no 300 līdz 500 eiro robežās norādīja 22% respondentu, kamēr Latvijā 14%, bet Lietuvā 12%. Savukārt vairāk nekā 500 eiro mēnesī automašīnas uzturēšanai Igaunijā tērē 5% autovadītāju, bet Latvijā un Lietuvā - 3% autovadītāju.
Bērziņš norāda, ka automašīnas iegādes cena ir tikai viena daļa no kopējām izmaksām, jo ikdienā tai pievienojas apdrošināšana, regulārās apkopes, riepu maiņa, remontdarbi un citi izdevumi, kas gada laikā veido būtisku summu. "Nereti cilvēki šīs izmaksas vērtē atsevišķi, tāpēc kopējais priekšstats par auto uzturēšanas cenu nav pilnīgs," skaidro uzņēmuma vadītājs.
Viņš min, ka zemākas automašīnu uzturēšanas izmaksas Latvijā un Lietuvā daļēji skaidrojamas ar to, ka šo valstu autoparks kopumā ir vecāks un automašīnas biežāk ir pilnībā izmaksātas, tādēļ to īpašniekiem nav ikmēneša līzinga maksājumu. Savukārt Igaunijā kopējās izmaksas palielina gan augstāki ar transportlīdzekļiem saistītie nodokļi, gan dārgāki uzturēšanas pakalpojumi.
Aptauju, pēc "Europcar" pasūtījuma, 2026. gada maijā veica pētījumu kompānija "Norstat Latvija". Aptaujā piedalījās kopumā 2400 autovadītāja apliecības īpašnieku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Katrā valstī aptaujā piedalījās 800 cilvēku.