Vairāk nekā 5000 Latvijas iedzīvotāju apmeklēja sporta klubos piedāvātās bezmaksas nodarbības Gints Kuzņecovs, LVFA valdes priekšsēdētājs

23. Septembrī visā Latvijā norisinājās Eiropas mēroga kampaņa #BEACTIVE DAY. Tās ietvaros vairāk nekā 70 sporta un fitnesa klubi piedāvāja bezmaksas nodarbības un sertificēta trenera konsultācijas. Iespēju izmantoja vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, no tiem 65% bija sievietes, savukārt 35% – vīrieši. No visiem apmeklētājiem 22% sporta klubus apmeklēja pirmo reizi vai pēc ilga pārtraukuma. Vislielākais apmeklējums, 47%, bija 16 – 24 vecuma grupā. Savukārt otra aktīvākā vecuma grupa bija 25 – 40, kas veidoja 35% no visiem dalībniekiem, liecina Latvijas Veselības un Fitnesa asociācijas (LVFA) apkopotie dati.