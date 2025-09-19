Vairākās upēs valsts austrumu daļā ūdens līmenis noslīdējis līdz pēdējo mēnešu zemākajai atzīmei

Aiviekstē pie Lubānas ūdens līmenis ir zemākais kopš maija vidus, pēdējā mēnesī tas krities par nepilnu metru. Salīdzinot ar šā gada maksimumu, kas tika sasniegts jūnija sākumā, ūdens līmenis patlaban ir 2,3 metrus zemāks. Līdzīga situācija vērojama upes lejtecē.
Arī Dubnā pie Višķiem ūdens līmenis sasniedzis zemāko rādītāju kopš maija. Plūdu maksimums šajā vietā bija jūlijā, un kopš tā laika ūdens atkāpies par 1,2 metriem. Dubnas upes lejtecē ūdens līmenis šobrīd ir divus metrus zem jūlijā sasniegtās gada augstākās atzīmes.
Dubnas pietekā Ošā ūdens līmenis pēdējā mēnesī pazeminājies par aptuveni 15 centimetriem, sasniedzot mazāko līmeni kopš pavasara; plūdu kulminācijas brīdī jūnija sākumā ūdens līmenis bija 2,3 metrus augstāks.
Līdz zemākajam līmenim kopš pavasara ūdens nokrities arī Rēzeknes upē un Rītupē. Savukārt Daugavā pie Daugavpils un Jēkabpils ūdens līmenis sasniedzis zemāko atzīmi kopš pagājušā gada rudens.
Arī Gaujā pie Valmieras un Siguldas un Salacā pie Mazsalacas ūdens līmenis šomēnes noslīdējis līdz robežai, kas pēdējo reizi tika novērota pagājušajā gadā.
Lielajā Juglā, Ogrē un citās Vidzemes upēs ūdens līmenis galvenokārt ir zemāks nekā vasarā, bet nokrišņu ietekmē tas svārstās. Nelielas ūdens līmeņa svārstības turpinās arī Zemgales upēs, kur ūdens līmenis saglabājas krietni zemāks nekā ziemas palos un vasaras lietus uzplūdos.
Pēdējās dienās vairāk lijis Kurzemē. Bārtā ūdens līmenis pakāpies līdz augstākajai atzīmei kopš ziemas, bet tas par vairāk nekā diviem metriem atpaliek no janvāra sākumā sasniegtā maksimuma. Arī Durbē, Rīvā un Užavā šonedēļ reģistrēts augstākais ūdens līmenis kopš ziemas.
Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā ir 12..18 grādi. Nākamnedēļ, laikam kļūstot aukstākam, ūdens pakāpeniski atdzisīs.