Trešdien Latgalē un Sēlijā no dienvidiem ieradīsies plaša nokrišņu zona - sāks snigt, prognozē sinoptiķi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts dienvidaustrumu daļā izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par stipru snigšanu - naktī uz ceturtdienu sniega sega kļūs par 5-9 centimetriem biezāka.
Valsts lielākajā daļā trešdiena paies bez nokrišņiem, saulainākā diena gaidāma ziemeļrietumu novados.
Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādi.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi un pūtīs neliels austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, bet dienvidos no Latvijas atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens 1016-1018 hektopaskāli jūras līmenī.