Valsts kultūrkapitāla fonds par 20 eiro palielinās mūža stipendijas apmēru

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) par 20 eiro palielinās mūža stipendijas apmēru, proti, no 370 eiro uz 390 eiro mēnesī, liecina informācija VKKF tīmekļvietnē.

VKKF piešķir mūža stipendiju izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā.

Mūža stipendiju katru mēnesi maksā papildus pensijai un citiem ienākumiem, un to neapliek ar nodokļiem. VKKF to izmaksā no sava budžeta paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Stipendiju piešķir konkursa kārtībā, kuru izsludina vienu reizi gadā.

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli.

Pretendentus VKKF mūža stipendijai ir tiesības pieteikt Kultūras ministrijai (KM), KM iestādēm un kapitālsabiedrībām, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un zinātniskajām institūcijām, kas ir reģistrētas Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā un kuru kompetencē ir kultūras pētniecība.

VKKF ir sācis pieteikumu pieņemšanu ne tikai mūža stipendiju programmai, bet arī programmā, kas atbalsta profesionālās nevalstiskās kultūras organizācijas. Tāpat pieteikumus var iesniegt nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programmā un jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammā.

Projektu iesniegšana noritēs līdz 21. novembra plkst. 23.59, savukārt rezultātus VKKF paziņos pēc 19. decembra.

