Ceturtdiena, 19.03.2026 15:07
Jāzeps, Juzefa
Ceturtdiena, 19.03.2026 15:07
Jāzeps, Juzefa
Ceturtdiena, 19. marts, 2026 12:21

"Varbūt pelmeņi vēl iekšā?" Ogres upē starp ledus gabaliem pamanīts “bļitkot aizgājis” ledusskapis

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ogre City 2.0, Pexels.com
Ogres iedzīvotāju "Facebook" grupā "Ogre City 2.0" uzmanība pievērsta visai neparastam skatam – upē starp ledus gabaliem un sanestiem zariem pamanīts vientuļš ledusskapis. Ieraksta autors ar humoru aicināja atsaukties tā īpašnieku, pievienojot arī attēlu, kas ātri vien izraisīja plašu diskusiju.

Komentāros iedzīvotāji notikušo uztvēra ar ironiju. Kāds jokoja, ka ledusskapis “iepeldējis uzpildīties sezonai”, taču ledus to apturējis. Cits piebilda, ka varbūt tas kalpojis kā ziedojums trūcīgajiem vai pat kā neparasts piegādes veids.

Netika izslēgtas arī drūmākas versijas – kāds izteica nenopietnu pieņēmumu, ka ledusskapī, iespējams, atrodas kaut kas vairāk. Citi savukārt sprieda, ka īpašnieks, iespējams, jau sen aizpeldējis kopā ar straumi.

Cits komentētājs, savukārt, pievērsa uzmanību ledusskapja īpašnieka vieglprātīgās rīcības ietekmei uz vidi, norādot, ka elektrotehnikas nonākšana dabā nav pieņemama un drīzāk liecina par bezatbildīgu atkritumu izmešanu. 

Kāds ironiski piebilda, ka “balts ledusskapis starp baltiem ledus gabaliem” varētu šķist nepamanāms.

Vēl kāds jokoja, ka tieši meklējis savu pazudušo ledusskapi, kas “aizgājis bļitkot”, bet cits piebilda, ka varbūt iekšā vēl ir pelmeņi.

Lai arī situācija raisīja smaidu, tā vienlaikus aktualizē jautājumu par atbildīgu rīcību ar sadzīves tehniku un atkritumiem. Kā uzsver vairāki iedzīvotāji, šādi gadījumi nedrīkst kļūt par normu, pat ja tie izskatās komiski.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?