Komentāros iedzīvotāji notikušo uztvēra ar ironiju. Kāds jokoja, ka ledusskapis “iepeldējis uzpildīties sezonai”, taču ledus to apturējis. Cits piebilda, ka varbūt tas kalpojis kā ziedojums trūcīgajiem vai pat kā neparasts piegādes veids.
Netika izslēgtas arī drūmākas versijas – kāds izteica nenopietnu pieņēmumu, ka ledusskapī, iespējams, atrodas kaut kas vairāk. Citi savukārt sprieda, ka īpašnieks, iespējams, jau sen aizpeldējis kopā ar straumi.
Cits komentētājs, savukārt, pievērsa uzmanību ledusskapja īpašnieka vieglprātīgās rīcības ietekmei uz vidi, norādot, ka elektrotehnikas nonākšana dabā nav pieņemama un drīzāk liecina par bezatbildīgu atkritumu izmešanu.
Kāds ironiski piebilda, ka “balts ledusskapis starp baltiem ledus gabaliem” varētu šķist nepamanāms.
Vēl kāds jokoja, ka tieši meklējis savu pazudušo ledusskapi, kas “aizgājis bļitkot”, bet cits piebilda, ka varbūt iekšā vēl ir pelmeņi.
Lai arī situācija raisīja smaidu, tā vienlaikus aktualizē jautājumu par atbildīgu rīcību ar sadzīves tehniku un atkritumiem. Kā uzsver vairāki iedzīvotāji, šādi gadījumi nedrīkst kļūt par normu, pat ja tie izskatās komiski.